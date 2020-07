Digitaler Dollar? Holen Sie sich echte Anwälte für finanzielle Eingliederung Tell Congress

Der digitale Dollar ist derzeit nur eine auffällige Idee und konkurriert mit prosaischeren, aber bewährten Methoden des 20. Jahrhunderts, um jedem US-Bürger Anreizmittel zukommen zu lassen.

Dies ist die Erkenntnis aus der Anhörung des House Financial Services Committee (FSC) am Donnerstag, in der Zeugen unterschiedliche Lösungen für das Problem befürworteten

Für ein elektronisches Greenback sprach sich J. Christopher Giancarlo, ehemaliger Bitcoin Era Vorsitzender der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), jetzt Direktor des Digital Dollar Project, aus.

Wie in der Vergangenheit argumentierte er, Tokenisierung sei ein Weg, um den Dollar zukunftssicher zu machen. Andere Länder, darunter China, arbeiten daran, ihre Währungen zu digitalisieren. Wenn die USA ihre Führungsrolle im globalen Finanzsystem beibehalten wollen, sollten auch sie diese Aufgabe übernehmen, sagte er dem Gesetzgeber.

Während Giancarlo zuvor davor gewarnt hatte, dass ein digitaler Dollar während einer Krise nicht „zusammengeschustert“ werden sollte, schlug er in der Anhörung vor, dass die Grundsteinlegung Teil der Reaktion auf den durch COVID-19 verursachten Abschwung sein sollte.

„Nichts zeigt die Grenzen unseres kontenbasierten Finanzsystems so deutlich wie die derzeitige COVID-19-Pandemie, bei der zig Millionen Amerikaner einen Monat oder länger darauf warten, Zahlungen per Scheck zu erhalten“, sagte er.

„Wir müssen damit beginnen, die nächste Technologieebene neben der vorhandenen kontobasierten Technologie zu erkunden, wenn nichts anderes zu größeren Redundanzen im System führen soll, sondern auch zu mehr Optionalität und mehr Tools in unserer Toolbox, die in solchen Krisen eingesetzt werden können. “ er fügte hinzu.

Andere Zeugen konzentrierten sich jedoch weiterhin auf die Dringlichkeit, schnell Konjunkturzahlungen an Bedürftige zu leisten. Eine Runde Papierschecks ging an Personen, die in den letzten zwei Jahren Steuern eingereicht haben, aber viele warten immer noch auf ihre Anreizdollar.

„Der Punkt, an dem ich nur nach Hause fahren wollte, ist, dass wir uns immer noch mitten in einer Krise befinden und [wie] andere im Panel sehr eloquent sagten, die Menschen leiden heute“, sagte Jodie Kelley, CEO der Electronic Transactions Association.

„Deshalb wollte ich sicherstellen, dass wir erkennen, dass dies nur mit den Tools möglich ist, die wir jetzt haben“, sagte sie

Der Erfolg von Prepaid-Debitkarten und Peer-to-Peer-Anwendungen wie PayPal und Venmo zeigt, dass sie dazu verwendet werden können, schnell Stimulus-Dollars an Bedürftige zu verteilen, argumentierte Kelley, deren Mitgliedsunternehmen jährlich Zahlungen in Höhe von mehr als 8,5 Billionen US-Dollar verarbeiten.

„Insbesondere die Prepaid-Debitkarten sind eine bevorzugte Methode, um Zahlungen an Personen mit niedrigem Einkommen zu leisten. Sie sind einfach zu bedienen und erfordern kein Mobiltelefon “, sagte sie nach der Anhörung zu CoinDesk.

Mehrsa Baradaran, Professorin für Recht an der Irvine School of Law der Universität von Kalifornien, sagte, die Diskussion über diese Technologie sei verfrüht.

„Wie bringen wir Menschen dazu, Menschen dort zu treffen, wo sie sich gerade befinden, und sicherzustellen, dass unsere Lösungen zum Problem passen?“ sie fragte den Gesetzgeber. „Das Problem hier sind die Bankenwüsten, es sind die unbankierten und unterbankierten, und wir haben Technologie, um diese Leute zu treffen, und ich denke, das ist zu diesem Zeitpunkt entscheidend.“

Baradaran befürwortete eine andere, praktikablere Strategie (zumindest technologisch, wenn nicht politisch): Nutzung des US-Postdienstes zur Schaffung lokaler Bankfilialen in Partnerschaft mit der Federal Reserve.

„Wir müssen zuerst diese bargeld-digitale Kluft schließen“, sagte Baradaran.

Nicht tokenisierte digitale Dollars könnten ebenfalls leicht eingerichtet werden, sagte Morgan Ricks, Professor für Recht an der Vanderbilt University School of Law. Ricks hat lange das Konzept eines FedAccount angepriesen, eines Bankkontos, das im Wesentlichen von der Federal Reserve angeboten wird, damit Verbraucher direkten Zugang haben.

Die Einrichtung von FedAccounts sollte recht einfach und leicht durchzuführen sein, sagte er dem Gesetzgeber: Die Fed bietet diese Dienstleistungen bereits Banken, großen Finanzinstituten und staatlichen Stellen an.

„Die Fed selbst verarbeitet seit vielen Jahrzehnten Sofortzahlungen in Echtzeit über das FedWire-System“, sagte er. „Die Fed hat seit ihrer Gründung Konten in ihren eigenen Büchern eröffnet. Einzelhandelsgeschäfte sind eine andere Sache.“

Die Fed könne sogar bestimmte Aufgaben vergeben, bis sie eine eigene interne Infrastruktur aufgebaut habe, sagte er.

Ein großer Teil der Anhörung konzentrierte sich auf das Konzept des tokenisierten Dollars. Der Abgeordnete Patrick McHenry (R-NC) bat Giancarlo, ihn zu erläutern, wie dies die finanzielle Eingliederung und die Verteilung von Subventionen unterstützen könnte.