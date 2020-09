Er is een nieuwe account aangemaakt om continu bij te houden hoeveel Barstool Sports oprichter Dave Portnoy zou winnen als hij zijn Bitcoin-voorraad niet op 21 augustus zou verkopen nadat de prijs met 1000 dollar was gedaald.

Bitcoin is sindsdien begonnen te herstellen en handelt boven het $11.600 steunniveau, waardoor de $11.800 weerstand wordt doorbroken. Volgens de rekening met de naam „Portnoy’s BTC Would be Worth“ zou de 17.4 BTC van Stool Presidente, die hij op 13 augustus voor 200.000 dollar kocht, $1000 meer waard zijn aan $205.546.

Na het liquideren van zijn Bitcoin, LINK en Orchideeën portefeuille, zei Portnoy dat hij niet verwachtte te kopen bij een top en geld te verliezen omdat verliezen van welke aard dan ook onaanvaardbaar zijn. Hij verduidelijkte onlangs dat hij in totaal $1,25 miljoen in de crypto-markt investeerde en $25.000 verloor.

„Mijn geld was gewoon beter op het werk in de echte aandelenmarkt waar ik elke dag 6 vijgen maak.“

Crypto Twitter gaat nog steeds achter Portnoy aan…

De rekening maakt deel uit van het voortdurende aanprijzen door crypto Twitter, die Portnoy belachelijk heeft gemaakt voor het verlaten van de crypto markt na zijn eerste ontmoeting met de volatiliteit van de crypto markt.

Sommige commentaren suggereren zelfs dat er een andere account voor potentiële LINK-winsten moet worden aangemaakt, bijgewerkt en herzien, vooral na twee jaar waarin de prijs van Bitcoin naar verwachting exponentieel is gestegen.

De uitgesproken dagtijdhandelaar is teruggegaan naar de aandelenhandel en zegt dat het meer vertrouwd terrein is en hij kan al dan niet heroverwegen om terug te gaan naar het verhandelen van cryptocurrencies in de toekomst.

Portnoy’s meerdere pogingen om zijn beslissing te verdedigen zijn meestal in dovemansoren gevallen, waarbij veel mensen hem ervan beschuldigen dat hij zwak is omdat hij bang is voor prijscorrecties. Portnoy zei echter dat hij de voorkeur geeft aan aandelen boven crypto.

„Ik heb niets tegen Crypto jongens. Ze zijn gewoon zo geobsedeerd door crypto dat ze zich niet realiseren dat er een veel eenvoudigere en veiligere en snellere manier is om geld te verdienen op dit moment. De aandelenmarkt is gratis geld.“

De meerderheid van de crypto Twitter lijkt gelukkig met het uitwisselen van vijandelijkheden met Portnoy, maar anderen hebben hun bezorgdheid geuit over het schadelijke effect dat crypto maximalisten kunnen doen op de adoptie van digitale activa door mainstream investeerders.

LINK schommelde kortstondig met 7% op 22 augustus, maar de munt is verder gezakt met 6%, momenteel handelend op een dieptepunt van $15. De prijs terugtrekken heeft nu Portnoy denken om terug te kopen in.

„Hoe laag moet ik de $link laten gaan voordat ik er weer in ga? Zinken als steen?“