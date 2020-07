El comentario de Bitcoin Hack de Peter Schiff invita al ridículo

El comentario del CEO de Euro Pacific Capital, Peter Schiff, sugiriendo que Bitcoin podría ser el próximo objetivo tras el pirateo de múltiples cuentas VIP de Twitter ha sido ridiculizado por los bitcoiners.

Aparentemente disfrutando de la posibilidad de un hacking de Bitcoin Up, Schiff un bicho de oro y un conocido crítico de bitcoin, firma su post de Twitter instando a sus seguidores a seguir con el oro. La crítica de Schiff tuvo lugar después de que varias cuentas populares de Twitter fueran hackeadas el miércoles por la tarde.

Dmytro Volkov, CTO de Cex.io explica que la petición de transferir bitcoins, en lugar de dólares, proviene de la popularidad, prevalencia y facilidad de transferir cripto-moneda.

En particular, Volkov cuestionó la lógica utilizada por Schiff en su último ataque:

„¿Qué ocurrió realmente? Twitter fue hackeado y se pidió a los autores que transfirieran fondos. Si hubieran pedido transferir dólares, entonces, siguiendo la lógica del Sr. Schiff, ¿deberíamos haber dicho que el dólar está condenado? Es, al menos, ilógico vincular causas y efectos de esa manera“.

Volkov sugiere que la piratería de cuentas „sólo está relacionada con la vulnerabilidad de la infraestructura de Twitter“ y la forma en que la gente interactúa con ella.

Los sentimientos de Volkov son compartidos por varios usuarios de Twitter que reaccionaron al comentario inicial de Schiff. Un comentario preguntaba por qué los hackers no habían pedido oro.

También atacando el comentario de Schiff está George Donnelly, Director de Desarrollo de Negocios de Bitcoin ABC. Donnelly dice que el comentario expone una vez más su ignorancia.

„Peter Schiff, como siempre, demuestra que no sabe casi nada sobre Bitcoin. Me gustaría verle enviar algo de oro verificado en línea. Puede enviar el probado y escaso dinero real de Bitcoin en línea, lo que le da mayor utilidad que el torpe, aunque hermoso, oro de Peter“, afirma Donnelly.

„Significa hackear el algoritmo criptográfico en el que trabaja bitcoin. Si este algoritmo es hackeado alguna vez, y el hacker es capaz de completar una transacción sin la clave privada original, entonces significará un problema no tanto para bitcoin, sino para todos los que utilizan tales algoritmos“, subrayó Volkov. „Estos son sitios web con seguridad HTTPS, pagos bancarios, autorizaciones, etc. Hackear el algoritmo sería un problema global, y bitcoin no es un objetivo prioritario para los hackers de aquí“.