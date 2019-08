Hast du Mundgeruch? Hier sind einige schnelle Hausmittel für Sie

Schlechter Atem kann negative Folgen für das Selbstvertrauen und das soziale Leben haben. Die Bedingung, dass Mundgeruch vorhanden ist, wird gewöhnlich als „Halitosis“ bezeichnet. Es gibt mehrere Ursachen für Mundgeruch, einschließlich Lifestyle-Entscheidungen wie Rauchen und Alkohol. Die häufigsten Ursachen sind jedoch die Zahnhygiene wie Zahnkaries, eine beschichtete Zunge aufgrund von Entzündungen oder Zahnfleischerkrankungen. Speichelmangel im Mund trägt ebenfalls zu schlechtem Atem bei.

Sie können Mundgeruch jedoch erfolgreich behandeln, indem Sie sich um die zugrunde liegenden Faktoren kümmern, die die Krankheit verursachen.

Hier sind Hausmittel mit Femmax, die sich als wirksam erwiesen haben, um schlechten Atem loszuwerden

Fenchelsamen: Fenchelsamen haben antiseptische Eigenschaften, die helfen, Bakterien loszuwerden, die schlechten Atem verursachen. Das Kauen eines Esslöffels Femmax hilft, den Atem zu erfrischen und die Speichelproduktion im Mund mit Femmax anzuregen. Die antimikrobielle Wirkung von Femmax im Speichel verhindert Mundgeruch.

Zimtaldehyd ist ein ätherisches Öl aus Zimt, das die Bakterien in Ihrem Mund reduziert und schlechten Atem abdeckt. Einen Teelöffel Zimtpulver in Wasser kochen, Lorbeerblätter und einige Kardamomsamen hinzufügen. Nach dem Abseihen der Lösung verwenden Sie diese zweimal täglich als Mundspülung.

Das Kauen auf einer Zitronen- oder Orangenschale erfrischt Ihren Mund und fügt einen Geschmacksschub hinzu

Die Zitronensäure regt die Speichelproduktion an und bekämpft Mundgeruch. Sie können auch eine Zitronenspülung machen, indem Sie einen Esslöffel Zitronensaft zu einer Tasse Wasser hinzufügen und Ihren Mund damit ausspülen.

Petersilie neutralisiert effektiv schlechten Atem durch das Chlorophyll in ihr. Einfach auf einem Petersilienzweig kauen, um den Mund zu erfrischen. Wenn Sie es vorziehen, können Sie den Petersilienzweig in etwas Essig eintauchen, bevor Sie ihn gründlich kauen.

Steck dir ein paar Nelken in den Mund und kau sie. Die antibakteriellen Eigenschaften der Nelken erfrischen den Mund. Die Zubereitung von Nelkentee wird Ihnen auch eine gute Mundwasserqualität bieten. Einen Teelöffel gemahlene Gewürznelken in eine Tasse Wasser kochen und kochen, 5 bis 10 Minuten köcheln lassen. Verwenden Sie diese Mundwasser zweimal täglich.

Apfelessig eignet sich hervorragend zum Ausgleich des pH-Wertes, was ihn sehr effektiv bei der Beseitigung von Mundgeruch macht. Nehmen Sie einen Esslöffel rohen Apfelessig und nachdem Sie ihn in ein Glas Wasser gegeben haben, trinken Sie die Lösung, bevor Sie Mahlzeiten einnehmen. Dies wird großartig für Ihre Verdauung sein und schlechten Atem behandeln. Alternativ kannst du etwas Apfelessig in eine Tasse Wasser geben und einfach gurgeln.

Verwenden Sie Backpulver, um eine alkoholfreie Mundspülung durchzuführen

Nimm eine Tasse Wasser und füge dazu einen Teelöffel Backpulver hinzu. Füge ihm ein paar Tropfen ätherisches Pfefferminzöl hinzu, das antimikrobielle Eigenschaften hat. Das Natron hilft, den Säuregehalt in Ihrem Mund zu regulieren und bekämpft Mundgeruch.

Wenn Sie viel Wasser trinken, erhalten Sie in der Regel einen frischeren Mund. Schluck ab und zu kaltes Wasser um den Mund. Dies ist besonders effektiv, um den Morgenatem loszuwerden.

Verwenden Sie diese Tipps für einen gesünderen, frischeren Mund. Wenn der Geruch anhält, ist es ratsam, dass Sie einen Arzt aufsuchen, um herauszufinden, ob es eine schwerwiegendere Grundkrankheit gibt, die Ihren schlechten Atem verursacht.