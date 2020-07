Oszustwo Bitcoin wycieka dane osobowe 250.000 ofiar

Oszustwo Bitcoin wyciekło z danych osobowych swoich ofiar, z prawie 250.000 ujawnionych do tej pory.

Dane ofiary są umieszczane w adresie URL, jeśli kliknie ona na link w wiadomości tekstowej.

Program został „znacząco zmodernizowany“ w stosunku do poprzednich

Globalne oszustwo Bitcoin ujawniło dane osobowe prawie 250.000 ofiar, z nazwiskami, numerami telefonów i adresami e-mail ofiar, które można zidentyfikować za pomocą spersonalizowanych adresów URL używanych przez operatorów oszukańczego systemu kryptograficznego. Group-IB, globalna firma z Singapuru zajmująca się polowaniami na zagrożenia i wywiadem, odkryła gigantyczne oszustwo, które objęło użytkowników z Wielkiej Brytanii, Australii, RPA i innych krajów.

Oszustwo Bitcoin ujawnia szczegóły w adresie URL

Źródło odkrytego przez Group-IB oszustwa Bitcoin nie zostało jeszcze ustalone, a oszustwo okazało się złożonym, trzystopniowym romansem zaczynającym się od niechcianej wiadomości tekstowej. Każdy, kto kliknie na link zawarty w wiadomości, został zabrany do fałszywego raportu informacyjnego o tym, jak ktoś w swoim kraju zarobił ogromne pieniądze na Bitcoinie, z wykorzystaniem makiet prawdziwych gazet, które różniły się w zależności od kraju, aby uczynić go bardziej istotnym.

URL zawierał dane osobowe odbiorcy, które mogły zostać zebrane przez każdego, kto chciałby to zrobić, chociaż Group-IB informuje, że do tej pory nie wydaje się to możliwe.

Oszustwo Bitcoin

Osoby fizyczne zostały następnie poprowadzone przez proces przystąpienia do oszukańczego „programu inwestycyjnego Bitcoin“, który polegał na wysłaniu Bitcoin do oszustów, chociaż Group-IB nie jest w stanie ustalić, ile udało im się ukraść do tej pory.

Brytyjczycy i Australijczycy Nieproporcjonalnie ukierunkowani

Osoby brytyjskie i australijskie były nieproporcjonalnie ukierunkowane, przy czym ujawniono dane dotyczące 147 610 obywateli brytyjskich i 82 263 Australijczyków. Kolejne największe cele to Republika Południowej Afryki, gdzie ujawniono dane dotyczące 4 149 osób, które uciekły. Ilya Sachov, założyciel i CEO Group-IB, zwrócił uwagę na wyrafinowanie tego oszustwa i poziom wykonywanej pracy:

…program został znacznie ulepszony, a ogromna ilość danych osobowych została ujawniona. Złoczyńcy stali się mądrzejsi, starając się zwiększyć skuteczność swoich nieuczciwych działań. Wykorzystanie danych osobowych pozwala im na przeprowadzanie ukierunkowanych ataków oraz ułatwia i usprawnia podróż ofiary, co zwiększa ogólną skuteczność systemu.

Group-IB przekazała wszystkie swoje informacje na temat oszustwa Bitcoin Revolution i ujawnionych danych odpowiednim organom w celu przeprowadzenia dochodzenia.