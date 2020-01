Peter Schiff verpfuschte Brieftaschen-Passwort, das ‚Bitcoin-Mysterium‘ lösen

Der berühmte Kryptoskeptiker und Goldwanze Peter Schiff sagte, dass sein „Bitcoin-Rätsel“ gelöst sei, nachdem er erkannt hatte, dass er die Nadel seiner Bitcoin (BTC)-Brieftasche mit dem Passwort verwechselt hatte. In einem Tweet am 22. Januar erklärte Schiff in Italien bei Bitcoin Revolution, dass er die PIN seiner Brieftasche kennt, aber nachdem die App aktualisiert wurde, wurde er ausgeloggt und konnte nicht mehr auf sein Geld zugreifen.

Er gab auch zu, dass er nie seinen Startsatz aufgeschrieben hat:

„Mein #Bitcoin-Rätsel ist gelöst. Ich habe meinen Pin mit meinem Passwort verwechselt. Als Blockchain seine App aktualisierte, wurde ich ausgeloggt. Ich [versuchte] mich mit meiner Pin wieder einzuloggen, die das einzige ‚Passwort‘ war, das ich je kannte oder benutzt hatte. Ich hatte auch nie eine Kopie meines Startphrasentextes. Ehrlicher aber kostspieliger Fehler!“

Viele in der Krypto-Gemeinschaft haben Schiff dafür kritisiert, dass er einen vermeintlichen Anfängerfehler gemacht hat. Als Schiff anfangs bekannt gab, dass er die Gelder verloren hatte, sagte der CEO von Binance, Changpeng Zhao: „Ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt sage, aber vielleicht „bleibst du im Fiat“?

Ein Twitter-Benutzer sagte heute, dass Schiff „die letzte Person sein sollte, die die Leute über Bitcoin aufklärt und warnt. Er hat sich nicht die Zeit genommen, auch nur die grundlegendsten Dinge über Bitcoin zu lernen! Schiff hat sich seinerseits verteidigt und erklärt:

„Das Grundlegendste an Bitcoin ist, dass es kein Geld ist. Es wird sich weder als Tauschmittel noch als Wertaufbewahrungsmittel durchsetzen. Was die Episode zeigt, ist, wie leicht man seine Bitcoin verlieren kann, wenn man verwirrt ist, wie Brieftaschen funktionieren.

Schiff gab bekannt, dass er seine Bitcoin am 19. Januar verloren hatte, zunächst überzeugt, dass seine Brieftasche beschädigt war und dass dies der Grund war, warum er den Zugang zu seinen Geldern verlor, und erklärte: „Ich wusste, dass der Besitz von Bitcoin eine schlechte Idee war, ich habe nur nie erkannt, dass es so schlecht war!

Benutzerfreundlichkeit ist wichtig für die Annahme

Der Vorfall hat die Aufmerksamkeit der Kryptocurrency-Gemeinschaft darauf gelenkt, wie der Mangel an Benutzerfreundlichkeit im Ökosystem zum Verlust von Schlüsseln und folglich zu Geldverlusten führen kann.

Zhao schlug seine Lösung vor, indem er sagte, dass es für die meisten sicherer sei, kryptografische Vermögenswerte an einer Börse zu verwahren als die Schlüssel selbst.

Der Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin, äußerte sich bei Bitcoin Revolution ebenfalls zu diesem Thema und sagte, dass die Entwickler „eine bessere Brieftaschentechnologie entwickeln können und sollten, um die Sicherheit zu erleichtern“. Er schlug dann vor, sich dem sozialen Aufschwung zuzuwenden, um das Problem zu lösen.

Wie Cointelegraph kürzlich in einem ausführlichen Artikel über die Methoden zur Rückgewinnung von Krypto-Vermögenswerten erklärte, besteht das Konzept der sozialen Rückgewinnung darin, Freunden, Familie oder sogar Unternehmen das Recht einzuräumen, den Zugang zu einem bestimmten Konto wiederherzustellen.