Qtum bereitet sich mit neuer Testnet-Veranstaltung vor

Qtum bereitet sich mit neuer Testnet-Veranstaltung auf harte Mainnet-Gabel vor

Qtum schloss einen Testnet Hard Fork ab, bevor es seinen Mainnet Hard Fork startete.

Proof-of-Stake, oder PoS, blockchain Qtum hat erfolgreich eine harte Gabelung seines Testnetzes in Vorbereitung auf die Einführung seines Mainnet Hard Fork abgeschlossen.

Laut einer Erklärung, die an Cointelegraph geschickt wurde, ging das Upgrade am 29. Juni im Testnetz bei Block 625.000 live. Mit dieser Veranstaltung wurde laut Bitcoin Circuit das Offline-Pfählen in Qtum offiziell eingeführt.

Der Mainnet Hard Fork soll im August oder bei Block 680.000 stattfinden.

Die Testnet-Veranstaltung, die am 6. Juli beginnen soll, ist die letzte Phase, bevor Qtum seinen Mainnet Hard Fork einführt. Dies wird voraussichtlich am 28. August 2020 oder auf Blockhöhe 680.000 geschehen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung behauptet Qtum, dass mehr als 300 Netzwerkteilnehmer fast 1.000 QTUM durch Abstecken verdient haben.

Einzelheiten zum Unternehmen:

„Das Offline-Pfählen ist eine der bisher größten Änderungen des Qtum-Protokolls. Bisher erlaubte Qtum das Proof-of-Stake-Konsensabsteckung nur von Online-Knoten, die die Blockkette sichern und betreiben. Infolgedessen konnten QTUM-Inhaber, die keinen vollständigen Knoten betreiben wollten, Sicherheitsbedenken hatten oder Schwierigkeiten hatten, die Ressourcen- und Leistungsanforderungen zu erfüllen, nicht an der Absteckung teilnehmen.

Patrick Dai, Mitbegründer von Qtum, sagte, dass ein Testnet Stake-a-Thon Blockketten-Enthusiasten die Chance gibt, sich mit Konzepten wie Super Stakers, Adressdelegation und „wie einfach es sein kann, am Konsens eines globalen Netzwerks teilzunehmen“ vertraut zu machen. Er fügte auch hinzu:

„Dies wird die Gemeinschaft in die Lage versetzen, die gleichen Aufgaben in einer realistischen Umgebung zu übernehmen, wenn Ende August der Mainnet Hard Fork in Betrieb geht und damit das Offline-Pfählen in das Qtum-Ökosystem gebracht wird.

Demokratisierung und Sicherung des Netzwerks

Qtum stellt fest, dass die Offline-Absteckung dazu beitragen wird, die Beteiligung am Absteckungsprozess zu erhöhen. Dies wird dazu beitragen, das Netzwerk zu demokratisieren und es verteilter und sicherer zu machen.

Cointelegraph berichtete zuvor, dass Qtum am 27. Oktober 2019 seine erste harte Abspaltung durchmachte. Diese Abspaltung fand bei Block 466.000 statt, wodurch das Qtum-Netzwerk laut Bitcoin Circuit aufgerüstet wurde, um eine Reihe wichtiger Funktionen freizuschalten, darunter intelligente Verträge und Verbesserungen der Blockabstände.