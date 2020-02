SugarHouse Casino Bonus

Der Einzahlungsbonus ist oft die erste Interaktion eines Kunden mit dem Casino. Dies ist der Anreiz für den Besucher, Online-Spiele zu spielen oder auf Sportereignisse zu wetten. Bei der Hauptwerbung von SugarHouse wird geredet – ein Bonus von 250 US-Dollar, der mit einem 100-er Match einhergeht.

So funktioniert es

Potenzielle Spieler können den SugarHouse-Partnercode ‚SUGARDADDY‘ während des online casino test anwenden, um Zugang zu all diesen Vorteilen zu erhalten. Der SugarHouse-Partnercode leitet den Abgleich ein .

Wenn jemand beispielsweise einen Bonus von 100 USD auf seinem Konto haben möchte, muss er 100 USD als bestimmten Betrag auf das Kätzchen einzahlen. SugarHouse hat eine 100-Match-Richtlinie, was bedeutet, dass der Wert der Ersteinzahlung dupliziert wird. Dieses Bonus-100-Match steigt auf 250 US-Dollar (und bleibt auf diesem Plateau stabil).

Neue Benutzer können auch den Bonus von SugarHouse Refer a Friend nutzen . Spieler verdienen zwischen $ 50 und $ 500 für jede Empfehlung . Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Anmeldungen, die für diese Empfehlungsbelohnungen qualitätsmäßig zulässig sind.

Es gibt auch einige Bedingungen , die der neue Spieler erfüllen muss, um den Empfehlungsbonus zu genehmigen.

Einige andere aufregende SugarHouse-Aktionen umfassen:

Benutzer erhalten jeden Tag Einladungen für kostenlose Bingo-Bonusspiele. Die Belohnung beträgt bis zu 15 USD in Gratisgeld. SugarHouse führt 20 separate Spiele aus und es gibt nichts zu verlieren.

Ein wöchentliches Slots-Leaderboard , in dem die Spieler miteinander konkurrieren können, um 20 US-Dollar (zuzüglich eines Anteils an einem Jackpot von 1.100 US-Dollar) zu verdienen.

Sugarhouse hat ein hervorragendes Treueprogramm namens iRush Rewards . Die Idee ist einfach: Sie belohnt Benutzer mit Treuepunkten und Bonusgeschäftspunkten, je nachdem, wie viel sie spielen. Derzeit ist diese VIP-Option in den Sugarhouse-Casinos in Pennsylvania und New Jersey verfügbar.

Benutzer verdienen einen Punkt für jede 10-Dollar-Wette. Die Zahl fällt dann jedes Mal auf einen einzelnen Dollar, wenn eine Person einen Einsatz tätigt. Es wird auch ein Dollar für jede 10 bis 12-Wette-Kombination fallen gelassen (ein einzelnes Zehn-Spiele-Parlay entspricht zehn Straight-Wetten).

Das Sugarhouse iRush Rewards-System umfasst elf Stufen. Die ersten zehn sind numerisch, der elfte ist „Elite“. Hier ist die Anzahl der Treuepunkte, die erforderlich sind, um jedes Level zu erreichen:

Jeder, der die Leiter zum Elite-Level hinaufsteigt, kann im Sugarhouse einen VIP-Transport, einen engagierten Concierge und einen VIP-Promotion-Code genießen. Es gibt auch „ultraluxuriöse VIP-Geschenke“ und ein kostenloses Apple- oder Android-Mobilgerät. Die Gesamtsummen für jedes Level überschreiten sich nach 60 Tagen.

Spieler können ihr Sugarush iRush Rewards-Konto sowohl mit den landbasierten Casinos als auch mit Online-Spielen verknüpfen. Es umfasst SugarHouses Schwestergrundstück, die Rivers Pittsburgh. Das VIP-Programm ist für Pennsylvania und New Jersey gleich.