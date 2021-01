Bitcoin está crescendo como se não houvesse amanhã, e por uma vez, parece que a Ásia está sendo vencida pela América do Norte em termos de amor e adoção de moedas criptográficas.

A América do Norte está se tornando a número um

Mais moedas e moedas criptográficas estão fluindo para as bolsas norte-americanas do que para as bolsas asiáticas. Esta é uma ocorrência estranha, considerando que a Ásia normalmente ultrapassou todas as outras regiões em termos de apreciação criptográfica. Houve um tempo em que a Coréia do Sul foi responsável por mais de um quarto das transações de criptografia do mundo, e sem dúvida a China foi o maior influenciador no espaço.

Mas, ultimamente, a América do Norte está subindo a escada financeira e provando ser um importante centro para o comércio de criptografia. Na verdade, os fluxos semanais para as bolsas americanas aumentaram mais de 7.000 vezes o que eram no início do ano. No total, 216.000 bitcoins – no valor aproximado de 3,4 bilhões de dólares na época em que foi escrito – entraram nas bolsas americanas em meados de novembro.

Ciara Sun – uma representante da Huobi Global Markets nas Seychelles – comentou em recente declaração:

O súbito influxo de interesse institucional da região norte-americana está impulsionando uma mudança no comércio de bitcoin, que está reequilibrando a alocação de ativos entre diferentes bolsas e plataformas.

Alguns afirmam, no entanto, que a chamada da América do Norte como líder no espaço criptográfico está chegando um pouco cedo. Os números de Chainalysis mostram, por exemplo, que a Ásia Oriental ainda é um grande exportador de fundos criptográficos, e ainda serve como uma das maiores regiões para a atividade de ativos digitais. Além disso, muitos outros afirmam que a regulamentação na Ásia é bem diferente do que é na América do Norte. Isto coloca uma mossa nos números gerais, e eles afirmam que ainda não se pode decifrar qual deles é o mais dominante.

Curtis Ting do Kraken de troca dos EUA, em São Francisco, explicou

Você está começando a ver cada vez mais distinções no mercado entre aqueles que não têm clareza regulatória ou pouca clareza regulatória versus aqueles que têm. As instituições maiores buscam a previsibilidade que um local regulado oferece.

Deixando isso de lado, porém, Chainalysis mostra que a atividade que ocorre nas principais bolsas norte-americanas – isto é, Coinbase, Kraken, etc. – é consideravelmente maior do que o que está acontecendo nos intercâmbios asiáticos. No passado, a América do Norte avançou desta forma, mas nunca por uma margem tão grande.

Estima-se que aproximadamente 1,6 milhões em bitcoin estão chegando às plataformas comerciais da América do Norte a cada semana. Em contraste, as bolsas asiáticas estão vendo apenas 1,4 milhões de unidades.

A regulamentação é a chave

Nesta fase, parece que a América está oferecendo um ambiente mais rigoroso e regulamentado, o que parece estar atraindo comerciantes maiores. Christopher Matt, do 3iQ, nos estados do Canadá:

Muitos fundos dos EUA estão negociando com grandes contrapartes americanas. Ele lhe diz ali mesmo o quão importante é a natureza reguladora do espaço e ter locais para negociar que são regulados.