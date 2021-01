Bitcoin Cash Análise de preços a longo prazo: 3 de janeiro

Bitcoin cash, o garfo de um garfo resistiu por si só durante a maior parte de 2020. Com o início de um novo ano, a BCH parece estar fazendo o mesmo. Ela continua sua tendência de vários anos e joga com segurança. Este artigo dá uma olhada no Bitcoin Up tanto a curto como a longo prazo para determinar se as coisas mudaram ou se mudarão.

É aconselhável ler um artigo anterior antes de entrar neste artigo.

Gráfico de 1 hora do Bitcoin Cash

No gráfico de 1 hora, a BCH está respeitando o suporte inferior arredondado, já que o testou mais de três vezes no último mês. Além disso, a pressão de compra empurrou o preço em $100 de $260 para $360 em 4 dias. Atualmente, o preço está perto do topo local, e está procurando dar um golpe novamente, especialmente após duas tentativas fracassadas, ambas nas duas últimas semanas de dezembro.

Com o bitcoin subindo mais alto, as coisas parecem estar ambas em uma corrida de touro e não, já que alguns altcoins estão indo bem enquanto outros estão lutando. Um tema comum na maioria dos altcoins é que seu valor em termos de BTC está diminuindo a um ritmo mais rápido com cada passo que a bitcoin dá.

Talvez o máximo que a BCH pode fazer agora é tentar superar o topo local que varia de $373 a $383, uma barreira de $10. Assim, em um curto prazo, as chances de escalpar estão parecendo boas.

Gráfico de 1 dia de Bitcoin Cash

O gráfico de um dia mostra uma imagem clara do padrão de fundo arredondado de vários anos que vem se mantendo desde meados de 2019. Como mencionado em um artigo anterior, um bom momento para entrar em uma longa negociação seria na faixa de US$309 a US$328. Isto supõe que haverá um retrocesso da BCH em breve, o que depreciará o preço em 9% a 14%. Isto faz sentido considerando o top local acima mencionado que impediu que o preço três vezes no período de tempo diário se desvalorizasse.

Conclusão

Em um cenário de extrema baixa, podemos esperar que a BCH volte a testar a parte inferior arredondada e, em seguida, prossiga com a quebra da parte superior local e suba a cabeça. Em um nível mais baixo, o BCH está parecendo bom para escalpes, no entanto, em um nível mais alto, é preciso ser cauteloso quanto ao destino que o BCH pode dar. Há chances iguais de retração para a faixa acima mencionada ou uma quebra do topo local.