Bitcoin falder til $ 45K efterfølgende til 20% BTC-prisnedbrud

Et mislykket rebound over $ 50.000 ser ud til at vende niveauet tilbage til modstand, da $ 47.000 bliver et nyt prisfokus.

Bitcoin ( BTC ) udvidede sine tab den 23. februar, da salgspres for første gang på over en uge tog markederne under $ 47.000.

Frisk dykning tager BTC / USD til 8-dages nedture

Data fra Cointelegraph Markets og TradingView tegnede et dystert billede for tyre tirsdag, da BTC / USD ramte laveste værdi på $ 45.000 på Bitstamp.

Tabene vender et rebound, der stoppede mandags 20% prisnedbrud fra nogensinde højder nær $ 58.000. Bitcoin hoppede til $ 47.400 på dagen for at vende tilbage til $ 54.000, før en frisk dukkert tog fat.

På tidspunktet for skrivningen fungerede $ 47.000 igen som en eller anden form for fokus for støtte, med banen stadig uklar midt i kraftig volatilitet.

Analyse af købs- og salgspositioner gav lidt håb om tab som følge af, at dette niveau mislykkedes, og supporten manglede under $ 46.500.

$ 50.000 indstillet til at blive modstand igen

For analytikere var imidlertid udsigten til en mere seriøs retracement ikke noget at frygte. Sammenlignet med tidligere prisfald var den nuværende en dråbe i havet.

„Vi har oplevet 2018 og 2019. Dette er ikke noget,“ opsummerede Cointelegraph Markets-analytiker Michaël van de Poppe til Twitter-tilhængere.

I en ledsagende YouTube-opdatering forudsagde han, at der burde bære fat i, at Bitcoin kunne være med til hvad der er klassisk opførsel i marts måned, som traditionelt ser korrektioner.

„Nærmer sig hoppende region for Bitcoin. Jeg tror, ​​vi er tæt på nu,“ tilføjede en yderligere tweet .

„Modstandszone på $ 48.500 og $ 51.000.“

Som Cointelegraph rapporterede , spænder teorierne om nedturen fra hvalsalg til naturlige markedscyklusser.