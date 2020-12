Os últimos 2 trimestres do Bitcoin em 2020 foram bastante voláteis. Em vez disso, foi esse o caso durante a maior parte de 2020. Na verdade, cada trimestre teve algo importante como a queda induzida pela pandemia no primeiro trimestre, a recuperação em forma de V no segundo trimestre, a compra institucional no terceiro trimestre, seguida pela rápida explosão de preços no quarto trimestre.

Embora as instituições tenham adquirido e continuem adquirindo bolsas pesadas de BTC antes da alta, é óbvio que o Bitcoin Pro está pronto para ter um bom desempenho. No entanto, vamos dar uma olhada em como as baleias do mercado, instituições, varejo e comerciantes profissionais se saíram durante os últimos 4 meses.

De acordo com um relatório da OKEx, uma tendência clara foi observada nos últimos 4 meses, em que o varejo foi mais otimista no curto prazo do que o institucional, embora o último tenha sido otimista no longo prazo.

Em resumo, o varejo comprou no FOMO, enquanto as baleias não. OKEx resumiu afirmando

“Parece que os comerciantes de varejo estão perseguindo a alta dos preços do Bitcoin … enquanto os comerciantes profissionais também aderiram à alta mais tarde, os grandes comerciantes (e possivelmente as baleias) parecem ter realizado lucros .. as instituições (e possivelmente as baleias) permaneceram um tanto equilibradas, apesar de algum viés para a venda. ”

Para este propósito, o relatório da OKEx classificou os comerciantes entre 0-0,5 BTC como varejo, 0,5 a 2 BTC como comerciantes profissionais, 2-5 e 5-10 comerciantes BTC como baleias e titulares 10 + BTC institucionais. Deve-se notar, entretanto, que os titulares de 2 a 5 BTC e 10 + BTC incluem baleias e instituições que se sobrepõem.

As métricas

Pode-se observar que os traders de varejo compraram o BTC perseguindo seu preço de setembro a novembro, enquanto os traders profissionais seguiram uma tendência semelhante. As baleias, no entanto, venderam suas propriedades, também conhecidas como realizaram lucros.