Nossos Sinais de Livre Comércio de 16 de dezembro para EUR/USD, GBP/USD, BRN/USD e BTC/USD incluem perspectivas técnicas como as seguintes:

15 de dezembro EURUSD sinal comercial

O EUR/USD quebrou acima do nível 1,21 na última quinta-feira. Do ponto de vista técnico, o EUR/USD permanece acima tanto da média móvel 50 (linha vermelha) quanto da média móvel 200 (linha azul escura), o que é um sinal da tendência de alta. No entanto, a divergência de baixa (linhas amarelas) foi detectada no MACD. Estou procurando por ordens de venda no momento. Vá para baixo para ver os detalhes do sinal com meu SL, TP e níveis de entrada para EUR/USD.

15 de dezembro GBPUSD sinal comercial

GBP/USD permanece acima tanto de 50 Média móvel (linha vermelha) quanto de 200 Média móvel (linha azul escura), o que é um sinal da tendência de alta. Estou procurando por pedidos de compra no momento. Role para baixo para ver os detalhes do sinal com meu SL, TP e níveis de entrada para GBP/USD.

15 de dezembro BRNUSD sinal comercial

O BRN/USD quebrou acima de 50 nível na terça-feira. Do ponto de vista técnico, o BRN/USD fica acima tanto da média móvel 50 (linha vermelha) quanto da média móvel 200 (linha azul escura), o que é um sinal da tendência de alta. Estou procurando por pedidos de compra no momento. Role para baixo para ver os detalhes do sinal com meu SL, TP, e níveis de entrada para BRN/USD.

15 de dezembro BTCUSD sinal comercial

O BTC/USD quebrou acima do nível 19000 no domingo. Do ponto de vista técnico, o BTC/USD permanece acima tanto de 50 Média Móvel (linha vermelha) quanto de 200 Média Móvel (linha azul escura), o que é um sinal da tendência de alta. Estou procurando por pedidos de compra no momento. Role para baixo para ver os detalhes do sinal com meu SL, TP, e níveis de entrada para BTC/USD.

