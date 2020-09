As autoridades mongóis colocaram o kibosh em eletricidade barata para os mineiros de criptografia, a Venezuela está vendo o uso saudável de criptografia fora das trocas aprovadas pelo governo e um „bug crítico“ deixou 13% dos nós de Ethereum inúteis.

Você está lendo Blockchain Bites, o resumo diário das histórias mais importantes em blockchain e notícias criptográficas, e porque elas são significativas. Você pode assinar esta e todas as newsletters da CoinDesk aqui.

Prateleira superior

O Bakkt está de volta?

O crescente interesse institucional está ajudando a impulsionar um recente pico de volume na Bakkt, de acordo com seu presidente, Adam White. O volume de negócios de futuros de Immediate Edge fisicamente liquidados na Bakkt subiu para $134 milhões na terça-feira, a partir de uma alta anterior de $132 milhões em 28 de julho, relata Muyao Shen. Fisicamente liquidado significa que os compradores recebem fichas no vencimento ao invés de dinheiro.

„Não é uma aposta no preço do bitcoin“, disse White. „Não depende de um preço de índice criado a partir de mercados não regulamentados à vista que se auto-relatam os seus dados.“ Apesar do recente aumento, Bakkt ainda fica atrás do CME Group, uma bolsa maior, regulada pelos EUA. Os dados mostram que os volumes diários agregados de futuros de bitcoin no Bakkt e na CME estavam em 279 milhões e 1,5 bilhões de dólares, respectivamente, na segunda-feira.

A moratória da mineração mongol?

Mais de 20 fazendas de mineração de bitcoin na Mongólia Interior da China foram despojadas dos benefícios da eletricidade depois de uma repressão por parte do governo local. Um documento emitido pelo Departamento de Tecnologia Industrial e de Informação da Região Autônoma da Mongólia Interior em 24 de agosto, mostra que a agência governamental suspendeu os descontos de eletricidade concedidos pela empresa estatal de comércio de energia regional, após inspeções no local que constataram que muitos supostos centros de dados eram na verdade instalações de mineração de bitcoin. Com a mudança de política, os custos de eletricidade poderiam chegar a 0,38 yuan por kWh ($0,054), acima de 0,26-0,28 yuan por kWh ($0,037 a $0,040), relata Wolfie Zhou da CoinDesk.

A economia criptográfica da Venezuela

Um novo relatório Chainalysis focado na América Latina encontrou a Venezuela em terceiro lugar no mundo em adoção de criptografia, atrás da Ucrânia e da Rússia. A Venezuela adotou uma atitude amigável à criptografia em meio a sanções paralisantes e hiperinflação, embora a maior parte do uso de varejo esteja acontecendo através de mercados peer-to-peer, não através de trocas aprovadas pelo governo. A estatal Criptolago, uma das únicas sete bolsas com aprovação do governo, viu um volume de US$ 380.000 em dólar ajustado no último ano em comparação com os US$ 242 milhões da LocalBitcoins no mesmo período.

Centralização do cliente

Um „bug crítico“ deixou 13% dos nós do Ethereum inúteis, e pode levar semanas ou meses para ser corrigido. Parity-Ethereum e OpenEthereum versões 2.7 e posteriores contêm um bug que impede a sincronização dos nós com o último bloco de 43 bilhões de dólares da rede.

Os clientes são diferentes implementações de linguagem de programação de software blockchain, uma forma de fortalecer a rede por ter sistemas concorrentes, porém separados, rodando. Este bug destacou a questão da centralização do cliente, já que o cliente Geth da Fundação Ethereum agora suporta cerca de 80% da rede Ethereum, relata Will Foxley da CoinDesk.

Previsões selvagens

Tyler e Cameron Winklevoss, primeiros investidores criptográficos e fundadores da Gemini, acreditam que a fraqueza do sistema financeiro dos EUA e outros fatores significam que o bitcoin pode um dia chegar a 500.000 dólares por moeda. Em um post no blog da Winklevoss Capital, na quinta-feira, os dois apresentaram „problemas fundamentais“ com o ouro, o petróleo e o dólar dos EUA como lojas de valor.

„Mesmo antes da COVID-19, e apesar da mais longa corrida de touro da história econômica dos EUA, o governo estava gastando dinheiro como um marinheiro bêbado, cortando impostos como o Crazy Eddie, e imprimindo dinheiro como uma república de banana“, escrevem os irmãos. Eles se encontraram recentemente com Dave Portnoy, um importante negociante de dia, e disseram-lhe que o ouro poderia ser desvalorizado se figuras como Elon Musk começassem a extrair asteróides de ouro.

Em jogo

Hordas minadas

Os mineiros de bitcoin estão segurando mais bitcoins do que em qualquer ponto nos últimos dois anos.

Isso pode sinalizar um aumento de bullishness sobre ganhos futuros, disse Zack Voell da CoinDesk.

Os mineiros estão com mais de 1,82 milhões de bitcoins, um aumento de aproximadamente 2% no último ano, de acordo com dados da Glassnode. Na verdade, isso faz parte de uma tendência maior, onde a porcentagem de todos os bitcoins inativos (o que significa que não foi negociada ou descontada) atingiu um pico de quatro anos na última primavera.

Thomas Heller, ex-diretor da F2Pool, disse que este foi um indicador de alta, pois parece que os detentores podem estar antecipando um preço mais alto.

Para ter certeza, ninguém é clarividente, mas estamos falando de sentimento de mercado. Mas há outra razão técnica que os mineiros, em particular, podem estar mantendo: as fábricas de mineração estão em um ciclo de implantação de máquinas de mineração mais novas.

Essa fase do „ciclo de hardware“ significa que as despesas operacionais diminuíram e, portanto, o número de bitcoin vendidos para cobrir essas despesas também diminuiu, disse Harry Sudock, vice-presidente de estratégia da GRIID. Presumivelmente, os custos teriam disparado há meses, quando os mineiros estavam a encomendar as máquinas que estão agora a ser implantadas.

À medida que os mineiros implantam novas máquinas, eles também tiveram um aumento de 7% na receita mensal em julho, de acordo com dados da rede analisados pela CoinDesk, graças à recente valorização dos preços e ao aumento das taxas de transação.

Webinar ao vivo: O Que Esperar Quando a Fase 0 Lança

O Ethereum, a segunda maior moeda criptográfica do mundo por capitalização de mercado, deve passar por uma atualização radical do sistema para melhorar a escalabilidade e eficiência da rede até o início do próximo ano. Junte-se à CoinDesk Research no dia 10 de setembro às 13h30 ET para uma discussão ao vivo enquanto examinamos os impactos potenciais de mercado do lançamento do que é conhecido como Ethereum 2.0.

Devido à sua enorme complexidade, o Ethereum 2.0 será lançado em várias fases, começando pela Fase 0. Não perca a oportunidade de entender os riscos, benefícios e previsões para a próxima fase desta tecnologia.

Informações de mercado

As sebes crescem

O bitcoin e o ouro estão revertendo as perdas observadas na quinta-feira após o anúncio do Federal Reserve de uma abordagem mais relaxada para combater a inflação ter enviado um tremor através dos mercados. O Bitcoin recuperou de volta acima dos 11.450 dólares na sexta-feira, apagando quase 70% do declínio de 11.594 dólares para 11.141 dólares, ontem. O ouro, também, subiu de volta para $1.960, tendo caído para $1.910 após o evento. „O discurso de Powell sugere que não há fim à vista [para a política de dinheiro fácil do Fed]“, disse John Kramer, trader da GSR. Simplificando, o discurso de Powell parece ter fortalecido o caso de alta de longo prazo do bitcoin, relata Omkar Godbole, da CoinDesk.

Tech pod

Lobby WabiSabi

Carteira de software Bitcoin focada na privacidade A Wasabi está trabalhando em um novo design de protocolo, apelidado de WabiSabi, para melhorar a experiência do usuário e a privacidade das transações CoinJoin da carteira, o repórter técnico da CoinDesk Colin Harper relata. A grande mudança de design permitiria aos utilizadores juntarem-se com valores diferentes dos seus pares, uma novidade para a tecnologia, reduziria o papel de coordenador centralizado e potencialmente permitiria o envio de CoinJoin a outros utilizadores. Este processo operaria em segundo plano se funcionasse como o Wasabi o prevê, abrindo a possibilidade de fazer „cada gasto de um CoinJoin“.

Sem taxas

USD Coin (USDC) integrou „meta transações“ à plataforma stablecoin para eliminar as taxas pagas à cadeia de bloqueio Ethereum ao enviar dinheiro. „Isto permite que as pessoas possam financiar suas carteiras não-custódio com USDC e começar a usar DeFi/dapps sem também ter que possuir ETH“, disse Peter Jihoon Kim, desenvolvedor da Coinbase. Adotado como parte de uma atualização do protocolo, USDC 2.0, o Consórcio Centro também anunciou um novo sistema de assinatura na cadeia, relata Will Foxley, da CoinDesk. Fundada pela Coinbase e Circle, a USDC é a segunda maior moeda estável por limite de mercado, com $1,4 bilhões.

Op-ed

A técnica sobre as leis

Shiv Malik, co-fundador da Intergenerational Foundation think tank e chefe de crescimento da Streamr, acha que políticas como o GDPR da Europa ou o „dividendo de dados“ de Andrew Yang são inadequadas para colocar os utilizadores de volta no controlo dos seus dados. „Aqui está uma forma de combater a tecnologia com tecnologia que também pode resultar na mudança das estruturas económicas subjacentes“, escreve, nomeadamente através de protocolos de código aberto e descentralizados. „Não devemos exigir um dízimo, devemos retomar o controlo dos nossos dados“.

Canto do podcast

A desagregação

O Breakdown apresenta tudo o que você precisa saber sobre o endereço de Jerome Powell’s Jackson Hole.