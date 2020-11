ZenGo adere ao programa Visa Fast Track para tirar do chão o cartão Crypto não-custodial

Os grandes operadores de pagamentos podem estar mergulhando seus dedos dos pés em criptografia pela primeira vez, mas isso faz parte do programa Fast Track da Visa desde pelo menos 2019.

Anunciado na terça-feira, a Visa convidou o provedor de carteiras de ativos digitais ZenGo para seu programa Fast Track. A empresa espera usar o programa, que tem fama de campeão da Bitcoin’s Lightning Network para Bitcoin Revolution e recompensa o aplicativo Fold, para ajudar a lançar um cartão de pagamento criptográfico integrado para os EUA no início de 2021.

Os aplicativos criptográficos são o sabor do mês, com o PayPal juntando-se à Square, Robinhood, Revolut e Ziglu, que estão todos competindo neste espaço. Ouriel Ohayon, CEO da ZenGo, falou sobre o aspecto não-custodial do cartão Visa-backed, o que, segundo ele, o diferencia do PayPal.

„Essas outras ofertas são apenas um gosto meio-vanilla do que é criptográfico porque elas só permitem que você tenha um IOU sobre uma moeda criptográfica“, disse Ohayon em uma entrevista. „Esta é a única que está ligada a uma carteira controlada pelo usuário onde os usuários têm o controle de seus fundos e os fundos estão em cadeia“.

A Visa vê claramente o valor em associar serviços criptográficos a cartões plásticos, tendo acabado de amarrar um negócio envolvendo o mercado de ativos digitais Paxful. Enquanto isso, a Coinbase também está lançando seu cartão de débito criptográfico Visa-branded nos Estados Unidos no início do próximo ano.

O cartão de pagamento ZenGo permite aos usuários converter sua moeda criptográfica em fiat para que possa ser gasto na rede Visa e retirado dos caixas eletrônicos. A carteira usa uma técnica inteligente chamada computação multipartite (MPC), que quebra chaves criptográficas longas e pode ser aproveitada para criar uma experiência de usuário mais propícia. Segundo a ZenGo, o MPC evita que os clientes tenham que anotar chaves privadas ou lembrar senhas, e os protege mesmo que seu telefone seja perdido ou roubado.

„Como a rede preferida para carteiras de moeda digital, estamos entusiasmados em ajudar os inovadores fintechs como a ZenGo a aproveitar o valor da rede da Visa“, disse Cuy Sheffield, chefe de criptografia da Visa, em uma declaração. „Através do programa Fast Track, podemos apoiar a ZenGo com acesso aos especialistas, tecnologia e recursos da Visa para escalar com eficiência“.

Quando se trata de integrar criptografia com uma rede de comerciantes ou infra-estrutura de pontos de venda de pagamentos, os cartões Visa-backed não são notavelmente diferentes da reivindicação do PayPal sobre a conexão com cerca de 20 milhões de comerciantes on-line. Ambas as ofertas envolvem a conversão de crypto em fiat para fazer uma transação.

Mas o aplicativo ZenGo é muito mais sobre a utilidade atual do que sobre especulações futuras, disse Ohayon.